Heidelberg. (pol/van) Bei einem Einbruch in ein Kosmetikgeschäft in der Akademiestraße im Zeitraum Mittwoch, 18.30 Uhr, bis Freitag, 17.15 Uhr, entwendeten Unbekannte hochpreisige Kosmetikprodukte im Wert von 10.000 bis 15.000 Euro. Hinweise gehen an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/99-170.