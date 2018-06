Heidelberg. (pol/mare) Unbekannte brachen am späten Montagabend gegen 23.30 Uhr auf noch nicht bekannte Art und Weise in zwei Kleingärten im Heuauer Weg ein. Das meldet die Polizei.

In einem der beiden Gärten machten sie sich an mehreren Türen zu schaffen, drangen in das Gartenhaus ein und entwendeten daraus diverse Gartengeräte. Nachdem sie die Geräte zum Abtransport am Eingangstor bereitgestellt hatten, suchten sie noch einen weiteren Garten heim und brachen auch dort in die Gartenhütte ein.

Ein Zeuge, der zu diesem Zeitpunkt an der Kleingartenanlage vorbeilief, nahm zunächst Geräusche wahr und entdeckte dann zwei dunkelgekleidete Verdächtige, die sich auf dem Gartengrundstück aufhielten. Als die beiden den Zeugen bemerkten, ergriffen sie sofort die Flucht.

Die Unbekannten ließen die Arbeitsgeräte vor Ort zurück. Ob sie aus dem anderen Gartenhaus etwas stahlen, ist bislang unklar. Auch der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Telefon 06221/34180 in Verbindung zu setzen