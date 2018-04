Heidelberg (pol) - Beim Passieren des Fußgängerübergwegs in der Uferstraße wurde am Dienstag kurz vor 17 Uhr eine Heidelbergerin von einem Volvo erfasst und zum Glück nur leicht verletzt. Der 25-jährige Autofahrer hatte die Frau zu spät wahrgenommen und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die 56-Jährige benötigte vor Ort keine medizinische Versorgung, wollte sich im Anschluss aber selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der 25-Jährige, der sich als Tourist in der Bundesrepublik aufhält, musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 Euro hinterlegen. Er sieht einer Anzeige entgegen.