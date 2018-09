Heidelberg. (pol/mare) Am Freitag kam es gegen 12 Uhr zu einem Trickdiebstahl bei einem Juwelier. Das teilt die Polizei mit.

Während eine Angestellte zunächst verschiedene Uhren in eine Vitrine räumte, betrat ein Unbekannter das Geschäft in der Hauptstraße. Der Mann verwickelte die Verkäuferin zunächst in ein Gespräch und schaute sich hierbei mehrere Uhren an. Erst nachdem der Tatverdächtige die Räume wieder verlassen hatte, bemerkte die Angestellte den Diebstahl einer hochwertigen Uhr der Marke IWC.

Diese hat einen Wert von mehreren Tausend Euro. Der Tatverdächtige hat eine Glatze, einen schwarzen Vollbart und war dunkel gekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Telefon 06221/991700 in Verbindung zu setzen.