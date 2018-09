Heidelberg. (pol/mün) Am Dienstagabend wurde ein Sicherheitsmitarbeiter eines Supermarktes in der Innenstadt bei einer Auseinandersetzung durch einen Schlag mit einer Flasche am Kopf verletzt.

Der 29-Jährige hatte gegen 21.25 Uhr den Tatverdächtigen wegen seines Verhaltens aufgefordert, den Markt in der Kurfürsten-Anlage zu verlassen. Daraufhin soll es zunächst zur verbalen und dann zur körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, berichtet die Polizei.

Dabei habe der 34-jährige Supermarkt-Kunde den Sicherheitsmitarbeiter nicht nur beleidigt, sondern auch mit einer leeren Glasflasche geschlagen. Erst als Zeugen zu Hilfe kamen, konnte der Aggressor gebändigt und bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten werden. Sowohl der Sicherheitsmitarbeiter als auch der Kunde wurden bei der Auseinandersetzung verletzt und mussten medizinisch behandelt werden.

Der 34-Jährige wurde zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte gebracht, das er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen durfte. Er muss jetzt unter anderem mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.