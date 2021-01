Heidelberg. (pol/kaf) Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist am Mittwochabend ein Fußgänger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, überquerte der 39-Jährige gegen 19.30 Uhr die Ringstraße in der Heidelberger Weststadt und wurde im dortigen Gleisbereich von einer in Richtung Süden fahrenden Straßenbahn erfasst. Der Mann wurde zu Boden geschleudert und hierbei am Kopf und an der Schulter schwer verletzt. Der verständigte Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Warum der Mann die herannahende Straßenbahn nicht wahrgenommen hatte, ermittelt nun der Verkehrsdienst Heidelberg. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4111 in Verbindung zu setzen.