Heidelberg. (pol/van) An der Einmündung Handschuhsheimer Landstraße/Gutenbergstraße ist es am Mittwoch kurz vor 17 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 19-jähriger Radfahrer verletzt wurde.

Wie die Polizei berichtet, soll die Autofahrerin beim Abbiegen nicht ausreichend auf den Verkehr geachtet und den Radler erfasst haben. Dieser versuchte zwar noch dem Auto auszuweichen, schleuderte dann allerdings über die Motorhaube und kam auf der Fahrbahn zum Liegen.

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der junge Mann in einem Krankenhaus ambulant weiterbehandelt. An Skoda und Rad entstand Schaden von über 1000 Euro. Die Verursacherin muss nun mit einer Anzeige rechnen.