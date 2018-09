Heidelberg. (pol/mare) Im Graben am Königstuhl ist am Dienstagmorgen ein VW-Fahrer gelandet. Er wurde von einem anderen Auto abgedrängt, wie die Polizei mitteilt.

Der VW-Fahrer war auf der Landesstraße L9710 in Fahrtrichtung Waldhilsbach unterwegs, als ihm ein bislang unbekannter Autofahrer entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste er seinen VW nach rechts steuern und geriet dabei in den Graben. Dadurch entstand an seinem Fahrzeug Sachschaden von 10.000 Euro; der VW-Fahrer selbst wurde nicht verletzt.

Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug müsste es sich nach Angaben des VW-Fahrers um ein rotes Fahrzeug, gelenkt von einem etwa 20-jährigen Mann, gehandelt haben. Dieser kümmerte sich jedoch nicht um die Angelegenheit und fuhr weiter.

Verkehrsteilnehmer, die am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr auf den Vorfall aufmerksam wurden und entsprechende Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, die Polizei unter Telefon 06221/991700, zu informieren.