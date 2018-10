Heidelberg. (pol/rl) Am Montagabend kam es auf der Römerstraße zu einem Verkehrsunfall. Gegen 21.15 Uhr fuhr ein 32-jähriger Rollerfahrer auf der Römerstraße in Richtung Hauptbahnhof, als er in Höhe der Franz-Knauff-Straße in der Linkskurve zur Lessingsstraße zu schnell fuhr und hierbei stürzte.

Beim Sturz wurde der Mann am rechten Bein verletzt und daraufhin stationär in einer Klinik aufgenommen.