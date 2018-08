Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Unfall kam es an der Kreuzung Rohrbacher Straße und Bunsenstraße am Donnerstagnachmittag. Kurz nach 16 Uhr war 57-jährige Citroen-Fahrerin nach links in die Bunsenstraße abgebogen und prallte dabei mit einem entgegenkommenden Roller zusammen. Dieser hatte gerade verkehrsbedingt stehende Autos auf dem Radweg überholte.

Der gestürzte 26-jährige Roller-Fahrer aus Leimen wurde an der Unfallstelle medizinisch erstversorgt und danach in einem Krankenhaus weiterbehandelt. Es entstand rund 1000 Euro Sachschaden. Den Roller transportierte ein Abschleppunternehmen ab.