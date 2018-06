Heidelberg. (pol/dns) Am Samstagnachmittag (die Polizei hatte zunächst gemeldet, dass es sich um den Freitagnachmittag gehandelt habe) ist ein Streit in einem Einkaufszentrum in Rohrbach-Süd eskaliert.

Ein 34-Jähriger ist dabei mit einem Messer leicht am Bauch verletzt worden. Gegen 16 Uhr ist es laut Polizeibericht zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen dem Mann und vier weiteren zwischen 18 und 41 Jahren gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Kontrahenten bereits vorher kannten.

Im Drogeriemarkt artete der Streit schließlich aus: Es kam offenbar zu gegenseitigen Körperverletzungen, das Messer wurde gegen den 34-Jährigen eingesetzt.

Mehrere Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei, die schnell mit insgesamt zehn Streifenwagen vor Ort, um die Situation vor Ort zu beruhigen sowie nach flüchtenden Personen zu fahnden.

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd geleitet. Zeugen der Auseinandersetzung melden sich unter Telefon 06221 /4180.

Update: 10. Juni 2018, 16.42 Uhr