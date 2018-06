Heidelberg-Rohrbach. (pol/mare) Am Freitagnachmittag kam es gegen 16 Uhr in einem Einkaufszentrum in Heidelberg-Rohrbach zu einem polizeilichen Großeinsatz mit mehreren Einsatzwagen. Das teilen die Beamten mit.

Ein 34-Jähriger geriet aufgrund nicht näher bekannter Vorbeziehungen mit einer Gruppe von vier Männern im Alter von 18 und 41 Jahren zunächst verbal in Streit. In einem Drogeriemarkt des Einkaufszentrums kam es in der Folge zu gegenseitigen Körperverletzungen, bei welchen auch ein Messer gegen den 34-Jährigen eingesetzt worden sein soll. Hierdurch erlitt er eine oberflächliche Verletzung am Bauch.

Durch mehrere Zeugen wurde die Polizei verständigt und konnte unmittelbar vor Ort sein. Insgesamt waren zehn Funkwagen eingesetzt, um die Situation vor Ort zu beruhigen sowie Fahndungsmaßnahmen nach flüchtenden Personen durchzuführen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd geleitet. Zeugenhinweise werden unter 06221/34180 erbeten.