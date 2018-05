Heidelberg-Rohrbach. (pol/mare) Dieses Imponiergehabe ging ziemlich in die Hose: Denn ein BMW-Fahrer erwischte trotz Vollbremsung einen 20-Jährigen leicht am Bein, wie die Polizei mitteilt.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 1. Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem BMW auf ein Tankstellengelände in Heidelberg-Rohrbach. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr er sodann auf eine dort befindliche Personengruppe zu, um kurz vor dieser eine Vollbremsung zu machen. Dabei wurde ein 20-Jähriger der Gruppe leicht am Bein verletzt, eine ärztliche Versorgung war jedoch zunächst nicht erforderlich.

Die herbeigerufene Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd konnte sowohl das Fahrzeug als auch den 33-Jährigen auf einem Parkplatz eines nahegelegenen Schnellimbiss feststellen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme beim Fahrzeuglenker durchgeführt wurde.

Auch der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden zunächst einbehalten. Gegen den Fahrzeugführer wird aufgrund mehrerer Strafrechtsverstöße durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter 06221/3418-0 zu melden.