Heidelberg-Rohrbach. (pol/rl) Zwei mutmaßliche Trickbetrüger waren am Dienstagabend in der Eichendorffstraße unterwegs. Laut Polizeibericht klingelten die beiden Männer gegen 18.30 Uhr an der Haustür eines 80-Jährigen und stellten sich als Mitarbeiter der Telekom vor. Sie behaupteten, dass sie einige Dinge im Haus prüfen müssten, woraufhin der Rentner sie hereinließ.

Im Haus begannen die Betrüger vermeintliche Messungen vorzunehmen, öffneten dabei aber auch diverse Schränke und fragten den 80-Jährigen aus. Nach einer Weile verließen sie das Haus. Da dem 80-Jährigen das ganze nun sehr verdächtig vorkam, informierte er die Polizei.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, normale Statur, zwischen 20 und 27 Jahre alt, südländisches Aussehen, sprachen deutsch mit türkischem Akzent. Beide waren dunkel gekleidet und hatten ein Klemmbrett mit Papieren dabei.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der 06221/34180.