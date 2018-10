Heidelberg. (pol/fro) Bei einem Unfall am Montag um 6.30 Uhr wurden zwei Radfahrer bei einem Unfall in der Schlierbacher Landstraße leicht verletzt. Ein 58-jähriger Radler war auf dem Radweg in Richtung Schlierbach unterwegs, als er in Höhe der Wolfbrunnensteige mit einem entgegenkommenden 56-jährigen Pedelec-Fahrer zusammenstieß. Dies teilt die Polizei mit.

Dabei stürzten die beiden Beteiligten zu Boden. Der 56-Jährige erlitt eine Platzwunde und wurde in eine Klinik gebracht, der 58-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.