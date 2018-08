Heidelberg. (pol/van) Am Montag gegen 10 Uhr griff ein bislang unbekannter Täter einer 22-jährigen Radfahrerin im Kurpfalzring an den Po. Das berichtet die Polizei am heutigen Dienstag.

Die junge Frau war zwischen der Friedrich-Schott-Straße und der Hans-Bunte-Straße unterwegs gewesen, als der Täter neben sie fuhr und mit der rechten Hand an ihr Gesäß fasste. Nachdem sie die Hand weggeschlagen hatte, drehte der Unbekannte um und radelte in Richtung Wieblingen davon.

Der Gesuchte soll etwa 35 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er habe eine "pummelige" Figur, dunkelblonde, kurze Haare sowie blaue Augen und ein aufgedunsenes Gesicht. Er trug nach Angaben der Beamten dunkle Kleidung, an der Jacke war auf der Rückseite ein orangefarbener Längsstreifen.

Zu einem weiteren Vorfall ist es am Sonntag gegen 22 Uhr in der Mittermaierstraße gekommen. Eine 50-jährige Fußgängerin war vom Bahnhof kommend zwischen der Alten Eppelheimer Straße und der Bergheimer Straße unterwegs gewesen. Dabei fuhr ein Radfahrer an ihr vorbei und griff ihr in das Gesäß.

Aufgrund der Vorgehensweise besteht nach Angaben der Polizei ein möglicher Zusammenhang mit der sexuellen Belästigung im Kurpfalzring.

Die Ermittlungen führt das Dezernat für Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Update: 28. August, 11. 30 Uhr