Heidelberg. (pol/mare) Am Montagnachmittag kam es an der Kreuzung Plöck/Friedrich-Ebert-Platz zu einem Verkehrsunfall. Das berichtet die Polizei.

Vermutlich übersah gegen 15 eine 26-jährige Radfahrerin, die vom Friedrich-Ebert-Platz auf die Plöck in Richtung Bismarckplatz abbog, einen auf der Plöck fahrenden Radfahrer. Der 27-Jährige, der in Richtung Peterskirche radelte, war daraufhin zu einer Vollbremsung gezwungen. Dabei stürzte er und zog sich eine Platzwunde am Kopf sowie Schürfwunden an den Armen zu.

Er wurde mit einem Krankenwagen zur Untersuchung in die Chirurgie Heidelberg gebracht.