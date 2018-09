Heidelberg. (pol/van) Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend um kurz nach 20 Uhr im Stadtteil Neuenheim verletzte sich ein Fahrradfahrer leicht. Das teilte die Polizei mit.

Der 51-Jährige war in der Kirschnerstraße in Richtung Im Neuenheimer Feld unterwegs, als ihn und ein weiterer Radfahrer ein 36-Jähriger mit seinem VW-Golf überholte. Weil er die Sirene eines Rettungswagens hörte, fuhr der Autofahrer an den rechten Fahrbahnrand. Dabei schnitt er den 51-Jährigen, sodass dieser stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Der Radfahrer wurde dadurch über den Lenker geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn, wobei er sich leichte Verletzungen an Händen und Beinen zuzog. Die Verletzungen mussten nach Angaben der Polizei nicht medizinisch versorgt werden. Die beiden Unfallbeteiligten sollen sich nicht berührt haben.

Der Golf-Fahrer, der den Sturz des Radlers offenbar nicht bemerkt hatte, fuhr zunächst einfach weiter. Er wurde jedoch von einer Zeugin, die den Verfall beobachtet hatte, an der nächsten Einmündung angesprochen und kehrte sofort wieder zur Unfallstelle zurück. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.