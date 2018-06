Heidelberg. (pol/mare) Auf dem Fahrrad-/Fußgängerüberweg am Iqbal-Ufer hat sich am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr ein Unfall ereignet. Ein 50-jähriger Mountainbike-Fahrer übersah aufgrund der Dunkelheit wie auch den Witterungsverhältnissen einen vor ihm befindlichen Fußgänger und fuhr diesem in den Rücken.

Beide stürzten und zogen sich Verletzungen zu. Der Fußgänger wurde erstversorgt und danach in einem Krankenhaus weiterbehandelt. Der Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.