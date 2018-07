Heidelberg. (pol/van) Zu einer Unfallflucht ist es am Dienstag kurz vor 19 Uhr in der Vangerowstraße in Höhe Shell-Tankstelle gekommen. Das berichtet die Polizei.

Beim anschließenden Abbiegen in die Karl-Metz-Straße erkannte sie hinter ihrem Wagen einen Radfahrer, der versuchte, sie links zu überholen. Dabei stieß er gegen den Wagen.

Nach einem kurzen Dialog stieg der etwa 30 Jahre alte Mann wieder auf sein Rad und setzte den Weg Richtung Mittermaierstraße fort. Das Opfer verfolgte zwar den Mann, verlor ihn aber aus den Augen.

Als die Frau an die Unfallstelle zurückgekehrt war, waren zwei Zeugen des Unfalls nicht mehr vor Ort.

Das Fahrrad, an dem ein Kindersitz angebracht war, müsste nach Angaben der Beamten Beschädigungen aufweisen.

Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei.

Der Radfahrer soll etwa 30 Jahre alt und etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß sein. Er soll eine schlanke Figur, gebräunte Haut sowie kurze bis mittellange, wuschelige Haare haben.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 06221/991700.