Heidelberg. (pol/mare) Am späten Freitagabend zwischen 23 und 23.30 Uhr ist es in einem Bus der Linie 33 zu einer Auseinandersetzung gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Ein 47-jähriger Mann wurde an der Haltestelle Mombertplatz von einem noch unbekannten jungen Mann beschimpft, geschlagen und in den Bauch getreten, nachdem dieser an der Haltestelle in den Bus zugestiegen war. Während der 47-Jährige anschließend bis zur Endhaltestelle weiterfuhr, stieg der unbekannte Schläger an der Haltestelle Jasperstraße aus.

Wie die Ermittlungen ergaben, soll es kurz zuvor an der Haltestelle Rohrbach-Süd zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von vier bis fünf Jugendlichen und dem 47-Jährigen gekommen sein.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: etwa 18 Jahre als, 1,75 Meter groß, blondes Haar, graues Kapuzen-Sweatshirt und Jeans.

Wer Hinweise zur Tat geben kann, meldet sich Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 0 62 21 / 3 41 80.