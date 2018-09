Heidelberg. (pol/kau) Ein 28-Jähriger wurde Mittwochnachmittag beim Anbau von Cannabispflanzen in der Leimer Straße in Rohrbach erwischt, meldet die Polizei. Beim Joggen hatte ein Polizist bereits vor ein paar Tagen die Plantage in einem Schrebergarten entdeckt. Nach weiteren Ermittlungen stellte die Polizei insgesamt sieben Cannabispflanzen mit einer Höhe von bis zu 1,70 Meter und drei Setzlinge sicher.

Zeitgleich durchsuchten sie die Wohnung des 28-Jährigen. Dabei fanden die Beamten 10 Gramm Marihuana. Der junge Mann muss sich nun wegen des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln verantworten.