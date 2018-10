Heidelberg. (pol/van) Gekracht hat es am Montagnachmittag auf der Speyerer Straße, wie die Polizei berichtet.

Eine 50-jährige VW-Fahrerin war gegen 13.30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Speyerer Straße in Richtung Schwetzingen unterwegs gewesen. Als sie an der Kreuzung Grasweg bei Grün in die Kreuzung einfahren wollte, musste sie aufgrund eines wendenden Streifenwagens abbremsen. Der Streifenwagen war auf der B535 von Schwetzingen in Richtung Heidelberg mit Blaulicht und Einsatzhorn unterwegs gewesen.

Ein 68-Jähriger Audi-Fahrer erkannte das Abbremsen der 50-Jährigen zu spät und fuhr auf deren Auto auf.

Beide Fahrzeuge wurden dadurch total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 8000 Euro.

Sowohl die 50-Jährige als auch der 68-Jährige und seine 64-jährige Beifahrerin wurden verletzt. Zur Untersuchung wurden sie in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Speyerer Straße stadtauswärts zu Verkehrsbehinderungen.