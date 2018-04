Heidelberg. (pol/rl) Einen stark betrunkenen Autofahrer erwischte die Polizei in Rohrbach-Süd am Montagabend. Der 53-jährige war gegen 20.35 Uhr in der Karlsruher Straße. Hinter dem Nissan fuhr ein Streifenwagen der Polizei. Da der Fahrer laut Polizeibericht auffällig langsam fuhr und mehrmals von seiner Fahrspur, entschlossen die Beamten den Wagen kurz nach der Kreuzung zur Haberstraße, für eine Verkehrskontrolle anzuhalten.

Als sie den Nissan-Fahrer aufforderten anzuhalten, fuhr der 53-Jährige weiter in Richtung Leimen. Schließlich überholte der Streifenwagen den Nissan und konnte ihn anhalten.

Bei der Kontrolle soll der 53-Jährige stark nach Alkohol gerochen haben. Ein Atemalkoholtest stellte einen Wert von mehr als 1,8 Promille fest. Der Fahrer wurde zu einer Blutentnahme mit auf das Polizeirevier genommen und sein Führerschein einbehalten. Er sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.