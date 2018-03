Heidelberg. (pol/van) Im Stadtteil Bergheim wurde am Montagmittag ein 23-jähriger Randalierer festgenommen, teilte die Polizei mit. Der Wohnsitzlose soll nach einem Streit aus Wut mit einem Nothammer die Glasscheiben der Wartehäuschens an der Straßenbahn-Haltestelle "Betriebshof" in der Karl-Metz-Straße eingeschlagen haben. Anschließend zertrümmerte er 13 weitere gläserne Spritzschutzelemente entlang der Haltestelle. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Ob der Nothammer zuvor aus einem Bus oder einer Straßenbahn entwendet wurde, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.