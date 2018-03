Heidelberg. (pol/gun) In Pfaffengrund wurde am vergangenen Wochenende ein geparkter Roller völlig demoliert. Ein Unbekannter machte sich laut Polizei an dem im Asternweg abgestellten Fahrzeug zu schaffen. Er zerstach die Reifen, schlitzte die Sitzbank auf und warf den Roller um, sodass auch die Seitenverkleidung zerkratzt wurde.

Die Tat muss zwischen 15.30 Uhr am Samstagnachmittag und 2 Uhr nachts stattgefunden haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Heidelberg-Süd unter Telefon 06221/34180 entgegen.