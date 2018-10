Heidelberg-Pfaffengrund. (pol/rl) Von einem Auto angefahren wurde eine elfjährige Radfahrerin am Donnerstagabend. Das Mädchen war gegen 19 Uhr auf dem Diebsweg in Richtung Wieblingen unterwegs. An der Kreuzung Diebsweg und Baumschulweg fuhr sie bei grün über die Ampel. Auf der Kreuzung wurde sie von einem Auto erfasst, das auf dem Baumschulweg geradeaus in Richtung Pfaffengrund unterwegs war.

Nach dem Zusammenstoß stieg die Autofahrerin aus und erkundigte sich nach dem Befinden des Mädchens. Die Elfjährige hatte Prellungen an der Hand und am Oberschenkel erlitten, jedoch war dies vermutlich für die Autofahrerin nicht ersichtlich, weswegen sie ihre Fahrt fortsetzte.

Die Radfahrerin beschrieb die Autofahrerin wie folgt: circa 1,60 bis 1,65 Meter groß, rotgelockte lange Haare, zwischen 40 und 50 Jahre alt. Sie fuhr einen älteren gelben Kleinwagen.