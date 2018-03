Von 8 Uhr bis in die Abendstunden arbeiteten die Stadtwerke in der ​Wilhelmsfelder Straße. Foto: Alex

Heidelberg-Peterstal. (RNZ) In der Wilhelmsfelder Straße wurde am gestrigen Donnerstag ein Wasserrohrbruch entdeckt. Die Stadtwerke waren schnell vor Ort und arbeiteten mit Hochdruck an der Behebung. Von 8 Uhr bis zum späten Donnerstagabend wurde daher das Wasser abgestellt.

Betroffen waren rund 30 Häuser zwischen den Hausnummern 34 und 103. Die ursprünglich geplante Wiederinbetriebnahme um 17 Uhr konnte nicht eingehalten werden. An der Baustelle ist die Straße halbseitig befahrbar.