Heidelberg-Weststadt (pol/run) - Drei Obdachlose im Alter zwischen 44 und 57 Jahren wurden am frühen Freitagmorgen im Stadtteil Weststadt von zwei Unbekannten zusammengeschlagen.

Das Trio befand sich kurz nach ein Uhr unter der Montpellierbrücke in der Lessingstraße. Zwei der Männer hatten sich schon schlafen gelegt. Der dritte im Bunde, ein 53-Jähriger, bemerkte, wie zwei unbekannte Personen aus Richtung Hauptbahnhof auf die drei zukamen.

Dabei hatte eine Person einen Pflasterstein in der Hand. Der 53-Jährige forderte die Unbekannten auf, die drei Männer in Ruhe zu lassen und weiterzugehen. Daraufhin warf der Unbekannte mit dem Stein nach dem 53-Jährigen und traf diesen am Bein.

Danach flüchteten die Täter. Wenig später kehrten die beiden Unbekannten jedoch wieder zurück und nahmen eine herumliegende Krücke zur Hand.

Damit schlugen sie anschließend die drei Obdachlosen und flüchteten danach in Richtung Hauptbahnhof. Daraufhin verständigten die drei Geschädigten die Polizei. Die drei leicht alkoholisierten Männer wurden durch hinzugerufene Rettungskräfte vor Ort behandelt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Tätern verlief ergebnislos.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden.