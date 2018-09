Heidelberg. (pol/rl) Am Freitag gegen 20.50 Uhr kam es an der Kreuzung Schröderstraße und Brückenstraße zu einem Verkehrsunfall.

Ein 55-jähriger VW-Touareg-Fahrer war auf der Schröderstraße unterwegs und wollte seine Fahrt über die Brückenstraße in Richtung Bergstraße fortsetzen. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt einer 22-jährigen Audi-Fahrerin, die auf der Brückenstraße in Richtung Norden unterwegs war.

Die 22-Jährige und ihre 14-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen kurzfristig in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren danach nicht mehr fahrbereit. Es entstand 25.000 Euro Sachschaden.