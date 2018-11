Heidelberg. (pol/rl) Mitten in Neuenheimer Haltestelle "Bunsengymnasium" krachte ein Auto am frühen Samstagmorgen. Laut Polizeibericht war ein Jaguar-Fahrer gegen 2.30 Uhr auf der Mönchhofstraße unterwegs. An der Kreuzung Berliner Straße wollte er links abbiegen und verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen.

Der Jaguar prallte rechts gegen den Bordstein und schleuderte dann nach links in die Haltestelle. Der Wagen durchbrach die Glasabtrennung, riss einen Fahrkartenautomaten aus der Verankerung und beschädigte einen Stromverteilerkasten.

Danach fuhr der Fahrer weiter und stellte seinen Jaguar im Bereich Jahnstraße/Kirschnerstraße ab. Die Polizei ermittelte die Adresse des Halters und stattete dem mutmaßlichen Fahrer einen Besuch ab. Laut Bericht war der Mann betrunken und hatte keinen Führerschein.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an.

Info: Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der 06221/4569-0.