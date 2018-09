Heidelberg. (pol/van) Ein 22-Jähriger wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen des dringenden Verdachts des räuberischen Diebstahls festgenommen. Der Tatverdächtige sitzt laut den Beamten in Untersuchungshaft.

Der junge Mann soll am Montag gegen 20.20 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Kurfürstenanlage zunächst Waren im Wert von etwa 126 Euro in einen Einkaufskorb gelegt haben. Im Anschluss soll der junge Mann dann mit dem vollgepackten Korb in Richtung Ausgang gegangen sein, ohne die Waren zuvor bezahlt zu haben.

Ein Mitarbeiter hatte den Tatverdächtigen dabei beobachtet. Er war dem 22-Jährigen gefolgt und wollte ihn am Verlassen des Supermarkts hindern. Als der Mitarbeiter den 22-Jährigen ansprach, soll dieser sich lauthals beschwert und mit dem Korb in der Hand vehement gegen eine Festnahme gewehrt haben. Er konnte dann mithilfe von drei weiteren Marktangestellten zu Boden gebracht und festgehalten werden. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige sich dann weiterhin heftig gewehrt und schließlich noch einen 26-jährigen Mitarbeiter in den Finger gebissen haben.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte nahmen den 22-Jährigen schließlich mit zur Dienststelle. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da er zur Tatzeit offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Verdächtige wurde am gestrigen Dienstag der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des räuberischen Diebstahls bei vorliegender Fluchtgefahr. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die weiteren Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeirevier Heidelberg-Mitte.