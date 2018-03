Heidelberg. (pol/gun) Am Montagabend ereignete sich im Heidelberger Zentrum ein leichter Verkehrsunfall. Der Verursacher fuhr unbeeindruckt davon, was eine 68-Jährige nicht auf sich sitzen ließ und kurzerhand die Verfolgung aufnahm.

Laut Polizei war die Frau mit ihrem BMW auf den Neckarstaden in Richtung Bismarckplatz unterwegs, als sie kurz vor Theodor-Heuss-Brücke auf der linken Spur von einem kleinen, kastenförmigen Wagen an der hinteren Stoßstange touchiert wurde. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, sei der Mann in seinem vermutlich hell oder gelb lackiertem Auto über die Brücke nach Neuenheim davongefahren.

Doch das wollte die Fahrerin nicht so einfach akzeptieren und lieferte dem Flüchtigen eine kurze Verfolgungsjagd. Nach eigenen Angaben fuhr sie ihm bis in die Ladenburger Straße hinterher und versuchte ihn vergeblich zum Anhalten zu bewegen. Dort habe sie den vermutlich vorne links beschädigten Wagen aus den Augen verloren.

Die Frau wandte sich erst am Dienstagmorgen an die Polizei, die jetzt nach dem Unbekannten und seinem Unfallfahrzeug sucht. Zeugen werden gebeten sich beim Revier Heidelberg-Mitte unter Telefon 06221/991700 zu melden.