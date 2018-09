Heidelberg. (pol/kau) Am frühen Montagabend hat sich ein bislang Unbekannter in der Schlierbacher Landstraße vor einer Frau entblößt und masturbiert. Die 27-Jährige hatte sich gegen 17.30 Uhr in der Parkanlage einer Klinik aufgehalten, als sie den Mann bemerkte. Dieser onanierte mit ständigem Blickkontakt zur jungen Frau, teilt die Polizei mit.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, jung, etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß, sportliche Figur, helle Hautfarbe und dunkelblonde/hellbraune, circa vier Zentimeter lange Haare. Er trug ein buntes T-Shirt, eine kurze dunkle Trainingshose, weiße Tennissocken und Sportschuhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Geschehen geben können, sich unter 0621/174-4444 zu melden.