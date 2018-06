Heidelberg. (pol/mare) Bei seiner Fahrt in der Straße "In der Aue" in Schlierbach zwischen der Ziegelhäuser Brücke und der Schlierbacher Landstraße/Bundesstraße B37 ist in der Nacht zum Dienstag ein bislang nicht ermittelter Lastwagen-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizeibericht überfuhr er zunächst den dortigen Gehweg, kehrte dann aber wieder auf seine Fahrspur zurück.

Offenbar schwenkte bei diesem Fahrmanöver der Anhänger aus und krachte gegen den Eingangsbereich des dortigen Buntsandsteingebäudes.

Touchiert und massiv beschädigt wurde die linke Buntsandsteinsäule samt Haustüre, welche letztlich komplett herausgerissen wurde.

Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden - der immerhin 10.000 Euro beträgt - und setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort.

Anhand vorgefundener Spuren müsste der Lkw eine blaue Lackierung haben und ebenfalls Beschädigungen aufweisen. Sichergestellt wurde zudem ein abgerissenes Abdeckglas von einem rechten Rücklicht.

Ereignet hat sich der Vorfall in der Zeit zwischen Montagabend, 22 Uhr, und Dienstagfrüh gegen 5.30 Uhr. Die Beamten des Verkehrskommissariats Heidelberg ermitteln nun wegen Unfallflucht und nehmen unter Telefon 0621/1744140 Hinweise entgegen.