Heidelberg. (RNZ) Ohne Beleuchtung, dafür aber mit Alkohol im Blut fuhr am frühen Freitagmorgen ein 22-Jähriger durch die Altstadt. Dabei fiel einer Polizeistreife auf, dass er das Licht seines VWs nicht eingeschaltet hatte, als er auf der B 37 in Richtung Bismarckplatz unterwegs war. Laut Polizeibericht machten die Beamten ihn per Lichthupe darauf aufmerksam.

Der Fahrer reagierte jedoch nicht, sodass die Polizisten das Blaulicht einschalteten und hinter dem VW herfuhren. Der junge Mann dachte jedoch nicht daran, anzuhalten, sondern erhöhte seine Geschwindigkeit und bog in Höhe des St. Vincentius-Krankenhauses nach links auf die Neckarstaden ab. Wahrscheinlich weil er dabei zu schnell war - und weil er Alkohol getrunken hatte -, verlor er die Kontrolle über sein Auto, stieß gegen zwei Absperrpfosten und ein Verkehrsschild, die dadurch aus der Verankerung gerissen wurden. Schließlich prallte er gegen eine Mauer und kam zum Stehen.

Der Fahrer und seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 18 und 20 Jahren erlitten leichte Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung in Kliniken gebracht. Der VW wurde abgeschleppt, die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 0,9 Promille, dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.