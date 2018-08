Heidelberg. (pol/mare) Am Mittwochnachmittag gegen 14.42 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 33-Jährige schwer verletzt wurde. Das teilt die Polizei mit.

Die 58-jährige Fahrerin eines Audis fuhr auf der Rohrbacher Straße stadtauswärts. Im Bereich der Kreuzung zur Kürfürstenanlage stieß sie mit einer 33-jährigen Peugeot-Fahrerin zusammen, die auf der Kurfürstenanlage in Richtung Adenauerplatz unterwegs war. Beide Fahrerinnen gaben an, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein.

Die 33-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrsunfallaufnahme in Heidelberg unter Telefon 0621/1744140 in Verbindung zu setzen.