Heidelberg-Kirchheim. (pol/mare) Einen Verkehrsunfall hat am Montagvormittag ein unbekannter Sattelzugfahrer im Stadtteil Kirchheim verursacht. Das schreibt die Polizei.

Der Unbekannte fuhr kurz vor elf Uhr auf der Wolfgangstraße in Richtung Feld. Beim Linksabbiegen in die Hagellachstraße streifte er mit seinem Auflieger einen Suzuki, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war.

Am Auto wurde die Fahrertür samt Scheibe zerstört, der Außenspiegel abgerissen und der vordere Kotflügel und Stoßfänger beschädigt. Zudem wurde das Auto mehrere Meter mitgeschleift und gegen einen Altglascontainer gestoßen. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Hegenichstraße.

Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, beschrieb den Lkw als Sattelzug mit grauer Plane und weißem Dach, ohne Aufschrift. An der Rückseite befand sich eine Aufschrift mit roten Druckbuchstaben. Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Auch Hinweise zum Fahrer liegen nicht vor.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 0 62 21 / 3 41 80, zu melden.