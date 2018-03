Heidelberg. (pol) Auf dem Gelände der Geschwister-Scholl-Schule in der Königsberger Straße im Heidelberger Stadtteil Kirchheim brannte am Sonntagmorgen gegen 1.15 Uhr eine 1100-Liter-Kunstoffmülltonne für Papierabfälle. Als eine Polizeistreife, die durch Zeugen informiert worden war, eintraf, löschte die Heidelberger Berufsfeuerwehr, die mit einem Löschzug angerückt war, bereits die Tonne. Diese stand am Rand des Grundstücks neben einer Garage und wurde durch das Feuer völlig eingeschmolzen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei besteht der Verdacht der Sachbeschädigung durch Brandstiftung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief laut Polizeibericht ergebnislos. Daher werden jetzt Zeugen gesucht, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 / 34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.