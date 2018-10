Heidelberg. (pri/mare/rl) Etliche Autofahrer auf der Bundesstraße B3 haben sich am Freitagmorgen gewundert. Denn auf einen Feld unmittelbar an der Straße vor der L600-Brücke über die B3 und gut sichtbar haben Unbekannte mehrere Holzkreuze und ein Banner aufgestellt. Auf dem mannshohen, schwarzen Banner stand "Merkels Opfer" in weißen Lettern geschrieben. Davor standen die aus Dachlatten gezimmerten, in den Boden gerammten Holzkreuze.

"Wir vermuten, dass es im Laufe der letzten Nacht aufgebaut wurde", erklärte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Das Revier Süd entfernte Banner und Kreuze bereits um etwa 8 Uhr. Die Ermittlungen zu den Verantwortlichen laufen, von einem Bekennerschreiben, wie sie häufig bei solchen Aktionen auftauchten, wisse die Polizei noch nichts, so der Pressesprecher weiter. Außerdem werde noch geprüft, ob die Aktion strafrechtlich relevant ist.