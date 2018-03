Heidelberg. (pol) In der Parkanlage in der Kurfürsten-Anlage gegenüber dem Bahnhofsvorplatz kam es am Samstag gegen 21.10 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, zu der die Polizei gerufen wurde. Ersten Ermittlungen zufolge beleidigte ein 21-jähriger Iraker zunächst seinen Kontrahenten, einen 28-jährigen Algerier. Danach, so der Ältere in seiner Aussage, sei er von dem Jüngeren auch noch ins Gesicht geschlagen und getreten worden. Der 28-Jährige erlitt Frakturen im Bereich des Gesichts. Die Fahndung nach dem Angreifer blieb zunächst ergebnislos, jedoch steht dessen Identität fest. Die Klärung des genauen Tathergangs sowie des Motivs ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.