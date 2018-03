Heidelberg. (pol/strö) In der Schlierbacher Landstraße kam es am Mittwoch in der Zeit zwischen 15 Uhr und 19.15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Wie die Polizei mitteilte, floh der Täter nach derzeitigem Stand ohne Beute.

Der Einbrecher stellte sich zunächst eine Leiter unter ein Fenster, um so ins Innere zu gelangen. Dieser Versuch scheiterte jedoch. Danach warf er dann mit einem großen Stein das Glas der Terrassentüre ein und schaffte es so dann ins Haus.

Als die Bewohner am Abend zurückkamen, mussten sie feststellen, dass der Einbrecher sämtliche Räume und Schränke im Erd- und Obergeschoss durchsucht hatte. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu wenden.