Heidelberg-Handschuhsheim. (pol/mare) Ein versuchter Diebstahl hat sich am letzten Samstag gegen 11.30 Uhr in der Furtwänglerstraße ereignet. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit.

Wie erst am Mittwoch bekannt wurde, wurde eine 84-Jährige vor dem Haus durch eine unbekannte Frau angesprochen und nach einem Notizzettel gefragt. Die Fremde wollte einer Hausbewohnerin angeblich eine Nachricht hinterlassen.

Die hilfsbereite ältere Dame nahm sie daraufhin mit in ihre Wohnung. Während sie nach einem Notizzettel suchte, versuchte sich eine Komplizin über die geöffnete Wohnungstür unerkannt Zutritt zu verschaffen.

Als dies von der 84-Jährigen bemerkt wurde, schrie sie laut und forderte die zwei Frauen auf, umgehend ihre Wohnung zu verlassen. Die Frauen flüchteten daraufhin - ohne Diebesgut zu erbeuten.

Die 84-Jährige beschrieb die beiden Frauen als etwa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, kräftig bis dicklich, mit dunklen, mittellangen Haaren und bekleidet mit dunklen Mänteln. Beide sprachen gebrochen Deutsch.

Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Telefon 0 62 21 / 4 56 90 erbeten.