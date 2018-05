Heidelberg. (pol/mare) In der Nacht auf Samstag belästigte ein Unbekannter gegen 1.45 Uhr mehrere Frauen in einer Bar in der Fischergasse. Das berichtet die Polizei.

Hierbei näherte er sich den Frauen jeweils von hinten und rieb sein Geschlechtsteil an diesen. Die Hose behielt der Täter hierbei verschlossen, begrapschte dabei die Frauen jedoch zusätzlich mit seinen Händen. Zudem versuchte er mehrfach in Richtung der mitgeführten Handtaschen der Frauen zu greifen und diese zu öffnen. Türsteher der Bar verfolgten den dann flüchtenden Täter zwar noch, konnten ihn jedoch nicht mehr ergreifen.

Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,85 Meter groß, schlanke Statur, nordafrikanisches Erscheinungsbild, kurze Haare. Bekleidet war er mit einem gemusterten, schwarzen T-Shirt sowie einer dunklen Jeans. Hinweise unter Telefon 06221/991700 an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte.