Heidelberg. (pol/mün) Auf der Landesstraße zwischen Ziegelhausen und Wilhelmsfeld hat sich am Montagnachmittag ein Auto überschlagen. Nach Informationen der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 16.40 Uhr in einer Kurve bei Peterstal auf der Landesstraße L596 in Richtung Wilhelmsfeld.

Offenbar hatte die 72-jährige Fahrerin einen Schwindelanfall und verlor deshalb die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Fiat geriet aus einer Linkskurve, überschlug sich und kam auf dem Wagendach zum Liegen.

Die Fahrerin konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Ihr 77 Jahre alter Beifahrer wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Heidelberger Klinik gebracht und dort mit leichten Kopfverletzungen vorsorglich stationär aufgenommen.

Update: 6. August 2018, 20.30 Uhr