Heidelberg. (pol/rl) Ein Ehepaar aus der Friedrich-Ebert-Anlage wurde am Dienstagnachmittag von einem angeblichen Neffen angerufen. Dieser behauptete 20.000 Euro für einen Immobilienkauf zu benötigen. Der angerufene ältere Mann glaubte dem "Neffen", fuhr zu seiner Bank nach Mannheim und hob die 20.000 Euro ab.

Wieder in Heidelberg rief der "Neffe" wieder an und bat den Mann, das Geld einer vor dem Eingang des Wohnhauses des Ehepaars wartenden Frau zu übergeben. Die bereits wartende Dame nahm die 20.000 Euro in Empfang und ging dann in Richtung Friedrich-Ebert-Platz davon. Als der angekündigte Telefonanruf des "Neffen" ausblieb, verständigten die Geschädigten die Polizei.

Wer die Geldübergabe am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Anlage gesehen hat, wird gebeten sich unter der 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.