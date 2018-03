Heidelberg. (pol/gun) Am Dienstagabend haben Diebe innerhalb weniger Minuten zweimal auf dieselbe Art und Weise zugeschlagen: In der Südstadt und kurz darauf in der Bahnstadt wurden zwei Frauen die Taschen aus ihren Fahrradkörben geklaut.

Gegen 19 Uhr war nach Polizeiangaben eine 30-Jährige auf der Rohrbacher Straße mit ihrem Fahrrad nach Süden unterwegs, als ihr auf Höhe der Haltestelle "Markscheide" ein unbekannter Radfahrer sehr dicht auffuhr. Wenige Meter später sei der Mann verschwunden gewesen, mit ihm auch ihre Handtasche mit diversen Schlüsseln, Schuhen und Kosmetika, die im Fahrradkorb gelegen hätten. Der Unbekannte soll eine schwarze Jacke und eine schwarze Mütze getragen haben.

Ein paar Minuten darauf wurde eine 57-Jährige in der Bahnstadt Opfer eines fast identischen Diebstahls. Sie berichtete den Beamten, auf dem Fahrradweg in Höhe der Willy-Hellpach-Schule habe ihr ein Unbekannter den Rucksack aus der Fahrradtasche geklaut. Darin sollen sich Schlüssel, ein Smartphone, Ausweispapiere sowie EC- und Kreditkarten befunden haben, außerdem Bargeld.

Der Rucksack wurde später am Abend in der Nähe des Tatorts mit noch kompletten Inhalt wiedergefunden. Ob es sich um denselben Täter handeln, ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Telefon 06221/991700 entgegen.