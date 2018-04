Heidelberg. (pol/mare)

Am Montagabend stand ein 29-jähriger Heidelberger an der Bushaltestelle "Bonhoefferstraße" und wartete auf den Bus in Fahrtrichtung Wieblingen. Er hatte das Handy in der Hand, als ihm ein unbekannter Radfahrer, der aus Richtung Stadtmitte kam, das Telefon entriss und in Richtung Wieblingen davon fuhr. Der 29-Jährige rannte dem Radfahrer zwar noch hinterher, verlor ihn aber in Höhe Ortseingang Wieblingen aus den Augen. Bei dem Handy handelte es sich um ein silbernes iPhone 6 im Wert von fast 400 Euro.

Bei dem Radfahrer müsste es sich um einen etwa 1,75 Meter großen Mann von schlanker Statur gehandelt haben. Er hatte kurze, schwarze Haare, vermutlich Vollbart und trug eine verwaschene Jeans sowie einen schwarzen Kapuzenpullover. Eine kleine, schwarze Umhängetasche hatte der Unbekannte zudem umhängen.

Bei seinem Fahrrad handelte es sich um ein silbernes Trekkingbike, 28 Zoll, ohne Schutzbleche und Beleuchtung.

Zeugen, die auf den Vorfall gegen 21 Uhr aufmerksam wurden und Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 06221/991700, zu kontaktieren.