Heidelberg-Emmertsgrund. (pol/rl) Am Sonntagmorgen kam es in der Nähe der Haltestelle "Mombertplatz" zu einem Verkehrsunfall. Gegen 8.15 Uhr war ein 32-jähriger VW-Fahrer auf den Straßen "Am Götzenberg" und "Im Emmertsgrund" in Richtung Emmertsgrund unterwegs. Dabei fuhr er Zeugenaussagen zufolge in Schlangenlinien, wobei der VW mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet.

Auf Höhe der Haltestelle "Mombertplatz" war der VW erneut auf der Gegenspur. Eine entgegenkommende 42-jährige Autofahrerin machte noch eine Vollbremsung, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern.

Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Ein Urintest nach dem Unfall ergab, dass der 32-jährige VW-Fahrer unter Kokain- und Amphetamineinfluss stand. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 8000 Euro.