Heidelberg. (pol/gun) Am Sonntagabend kam es in den benachbarten Stadtteilen Boxberg und Emmertsgrund zu zwei Einbrüchen. Laut Polizeibericht wurden zwischen 19 und 20 Uhr die Fenster an einem Haus in der Bothestraße aufgehebelt und sämtliche Zimmer durchsucht. Die Beamten gehen davon aus, dass die Einbrecher gestört wurden, da ein großer Teil der Beute bereitgelegt, aber nicht mitgenommen wurde. Lediglich ein geringer Betrag Bargeld und einige Schmuckstücke fehlten.

Kurze Zeit später gab es ganz in der Nähe einen zweiten Einbruch: In der Berghalde wurde zwischen 19.30 und 21.30 Uhr die Balkontür einer Wohnung eingeschlagen und ebenfalls alle Zimmer durchsucht. Auch hier ließen die Diebe Bargeld und Schmuck mitgehen.

Die Polizei prüft im Moment einen Zusammenhang der beiden Taten. Zeugen werden gebeten sich unter der 0621/174-4444 zu melden.